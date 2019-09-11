İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde korkutan yangın

100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde korkutan yangın
100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde korkutan yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem ve saman depolarında yangın çıktı. Alevlerin hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

100 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, Karkamış yolu Doğrular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif Göktaş'a ait 100 bin büyükbaş hayvan kapasiteli besi çiftliğinin yem ve saman deposunda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının büyükbaş hayvanlarının bulunduğu bölüme sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın hayvanların bulunduğu bölüme sıçramadan kontrol altına alındı. Yalnız rüzgar nedeniyle tekrar başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki çok sayıda iş makinesi ve itfaiye ekibi besi çiftliğine yönlendirildi. Ekipler yaklaşık 8 saattir alevleri kontrol altına almaya çalışırken yangında 30 bin ton saman balyasının kül olduğu öğrenildi.

Hanifi Güzel

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.