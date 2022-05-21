100 metre yüksekteki kayalık yamaçta hamak kurup kamp yaptılar

Yalova'da profesyonel dağcı Yusuf İşsever tırmanışçı arkadaşı Ezgi Dağlıyan ile farklı bir deneyime imza attı. Yalova'nın Safran Köyü'ne giden iki arkadaş burada yüksek bir kayalığa tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar yerde yüz metre yükseklikte hamak kurdu. Çılgın ikili burada kamp yaparak tüm geceyi geçirdi. Kendilerine bağladıkları emniyet kemerleri ile rahatça uykuya dalan sporcular bu anları “Azmettirici” adlı “youtube” kanallarında yayınladılar.

İşsever, dağcılığı sevdirmek adına “Azmettirici” adlı kanalı kurduğunu dile getirerek, “Youtube'da kanal adının Azmettirici olmasının nedeni bu tür çılgın aktivitelerin çok riskli bulunması nedeniyle insanlar uzak duruyor ya da adım atmaktan çekiniyor. Biz bu tarz ikilemde kalan kişilere ilk kıvılcımı ateşleyecek, macera ve keşif duygusunu uyandıracak içerikler üretiyoruz. Onları azmettirmek için içeriklerimizi bu amaçla yapıyoruz” dedi.

İşsever, dağcılık sporunun gelişmesi ve sevdirilmesi ile peşinden sürüklediği bir çok kişiye de farklı tecrübeler sağladığını ifade etti.

Erhan Erdoğan

