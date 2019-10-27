100 metrekarelik dükkanda işlediği keneviri dünyaya satıyor

Gittiği fuarlarda kendirle yapılan ürünlere büyük merak duyan Erdoğan Topuz, yaşadığı Hanönü ilçesinde 100 metrekare alana sahip küçük bir dükkanda ürettiği kenevirden ürün yapmaya karar verdi. İlk olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevir ektiren Erdoğan Topuz, buradan elde ettiği tohumla ilçesinde 70 dekar alanda kenevir ekmeye başladı. Daha sonra ekim alanlarını genişleten Topuz, elde ettiği ürünü kurduğu küçük atölyede işleyerek iç ve dış piyasaya pazarlamaya başladı. Topuz, 100 metrekarelik alanda kenevirden elde ettiği ürünleri Amerika ve Kanada başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bu yıl da kenevir ekimi gerçekleştiren Erdoğan Topuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevirle ilgili açıklamaları üzerine geçtiğimiz yıl 40 dekar olan ekim alanını bu yıl 70 dekara çıkardı. 70 dekar alanda imece usulüyle tek tek kenevirleri söken Topuz, söktüğü bu kenevirleri tohum olarak kullanmayı düşündüğünü söyledi.

“Geleneksel yöntemlerle ektiğimiz kenevirin hasadını yapıyoruz”

Hanönü ilçesinde 4 yıldır kenevir ekimi yaptığını söyleyen Erdoğan Topuz, “Geçtiğimiz yıl 40 dönüm kenevir bitkisi ektik. Bu yıl ise 70 dönüm alanda kenevir ektik. Bu seneki ekimimiz tamamen tohumluktu, yöremizin ihtiyacını karşılamak için kenevir ektik. Kullandığımız tohum yöremize ait olan has tohumumuzdur” dedi.

Hasadını yaptıkları keneviri birkaç gün hava şartlarına bağlı olarak tarlada beklettiklerini söyleyen Topuz, “Hasadını yaptığımız keneviri topladıktan sonra birkaç gün kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra çırpılacak, çırpıldıktan sonra ıslanacak, ıslandıktan sonra soyulup taranacak, taranma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından ip halini alıyor. İpten de çeşitli ürünler yapacağız. Keneviri Mart ayında ekiyoruz, lif olursa Ağustos ayında sökümüne başlıyoruz. Ama tohum olursa Eylül ayında söküyoruz. Şu an 70 dönüm ektiğimiz için işçilerimizin sayısı da az olduğundan dolayı işlerimizi biraz sıkıştırdık. Bu işlemler hala ilkel yöntemlerle yapılıyor. Yurt dışında bu işlem makineleşmiş ama hala Türkiye'de bu işlem için makine teknolojisi ve fabrikası da yoktur. Kenevir hasadını kendi imkanlarımızla ilkel yöntemlerle yapıyoruz. İp, urgan, halat, sicim gibi ürünleri bizler hala el ile yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda bu sene 70 dönüme çıkarttık ekim işlemimizi” dedi.

“Bölgemizin tohum ihtiyacını karşılamak istiyoruz”

Kastamonu'da kenevir tohumu için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Topuz, “Kastamonu'nun ve bölgemizin tohum ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Dışarıdan tohum girmesini istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız talimat verdikten sonra bizler, bu işi daha da geliştirmeye çalıştık. Bir şeyler yapacağız inşallah. İlimize, ilçemize ve ülkemize de katkı sağlayacağız bu konu hakkında” diye konuştu.

“Makineleşebilirsek Avrupa ülkeleriyle yarışırız”

Türkiye'nin büyük bir kısmının Kastamonu ve Samsun bölgesinde ekildiği kenevirin geleneksel yöntemlerle hasadının yaptıklarını anlatan Topuz, “Makineleşerek Avrupa ülkeleriyle yarışabilir hale geliriz. Ektiğimiz kenevirlerden elde ettiğimiz ipleri atölyeye getiriyoruz, daha sonra da çiçeklerden elde ettiğimiz kök boyası ile boyuyoruz. İplerden kilim, file, çanta, paspas gibi çok çeşitli ev tekstili hayvansal ürünler yapıyoruz. Burada yaptığımız ürünleri Avrupa ülkelerinden sonra Amerika ve Kanada'ya gönderip, oradaki pazarlarda satışa sunuyoruz. Bu ürünlerin maliyeti çok fazla. Avrupa ülkelerinde olan üretimler makineleşmiş hale gelmiş, teknolojileri çok geniş ama bizde ise onların sahip olduğu teknolojilerden hiçbiri yok. Devletimizin bize desteği olursa Avrupa ülkeleri ile de yarışabilir, hatta Avrupa'yı geçebiliriz. Ama bunun için makineleşmek gerekiyor. Devletimizin desteği gerekiyor. Kenevirden 50 bin çeşit ürün yapılıyor. Biz, bunun sadece ip ve urgan kısmındayız. Dışa bağımlı olan ülkemizde bu üründen gazete, sigara kağıdı, hatta para dahi yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Keneviri söktükten sonra kuruması için tarlaya bıraktıklarını anlatan Topuz, “Hava şartlarına bağlı olarak 10-15 gün gibi bir sürede kenevir tarlada kuruyor. Kuruduktan sonra tekrar çırpıyoruz ve tohumunu alıyoruz. Tohumları aldıktan sonra geriye kalan kısımlarını artık lif olarak kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Kenevirden ince ip elde edebilmek için fabrika kuracak”

Türkiye'de şu anda ince ip elde edilebilmesi için bir fabrikanın bulunmadığını belirten Topuz, şunları kaydetti:

“Daha önce 100 metrekarelik bir dükkanda çalışmaya başladık. Fakat zamanla bu dükkan bize yetersiz gelmeye başladı. Kapasitemizde arttı, işlerimizde arttı. Bizde Hanönü ilçemizde 7 bin metrekarelik bir yer aldık. Burasının bin 500 metrekarelik kısmına kapalı alan yapacağız. Maddi sıkıntılarımız nedeniyle henüz bu projeye başlayamadık. Fakat tamamladığımızda yaklaşık 30 kişiye yakın insanı burada istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu sayede kendiri hem kendimiz ekeceğiz hem de üretimini kendimiz yapıp bu tesislerde ip yapacağız. Şu anda Türkiye'de ince ip yapacak makine bulunmuyor. Biz, burada ince ip yapmak için uğraşıyoruz. Şu anda bu yılki ürünlerle birlikte elimizde 80 tona yakın ürün var, yani hammadde bulunuyor. Bunlar işlenecek, ayrılacak, ıslanacak, yani bir takım aşamalardan geçirildikten sonra kilim, paspas, urgan, sicim gibi çeşitli ürünler yapacağız. Bu elde ettiğimiz ürünleri artık yurt dışına ihraç edeceğiz. İç piyasada da müşteri bulabilirsek iç piyasaya da verebiliriz.”

"Kenevir tohumunun fiyatının yükselmesini istiyoruz"

Samsun'dan Hanönü ilçesine kenevir hasadına gelen işçilerden Osman Gökhan ise, “Burada kenevirin kabuğunu almıyorlar, sadece kenevirin tohumunu merak edip onu alıyorlar. Kenevir tohumu merak edildiği için alınıyor. Devlet kenevirin tohumunu kilosu 40 liradan alıyor. Kenevir tohumu merak ediliyor. Bu yüzden kenevir tohumunun kilo fiyatının 100 lira olmasını istiyoruz. Çünkü tohum için işçilik çok fazla, uğraş veriyoruz. Cumhurbaşkanımızdan bu konu hakkında yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vedat Yunus İkizoğlu