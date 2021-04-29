100 milyon TL'lik destek paketi kapsamında ödemeler başladı

Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, sosyal yardım alan 112 bin 785 ailenin Başkent Kartı'na da 400 TL tutarında toplam 45 milyon 114 bin TL tanımlandığını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde zor günler yaşayan Başkentlilere destek olacak 100 milyon TL'lik yeni bir destek kampanyası açıkladı.

Yavaş, sosyal yardım alan aileler ile bu dönemde işini kaybeden esnaf ve sektör çalışanlarının yer aldığı toplam 232 bin 351 aileye 100 milyon TL'lik destek paketi hazırladıklarını kamuoyu ile paylaştıktan kısa bir süre sonra ödemelere başladıklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Yavaş, “100 milyon TL tutarındaki destek paketi ödemelerimize devam ediyoruz. Sosyal yardım alanlardan kart dağıtımı yapılan 112 bin 785 ailemizin Başkent Kartı'na 400'er TL'den 45 milyon 114 bin TL tutarındaki bakiyelerini tanımladık. Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz” dedi.

Başkent kartlara yükleme yapıldı

Ankaralılara yönelik hazırlanan Başkent Kart projesini hayata geçirdiklerini belirten Yavaş, “Ramazan ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 100 milyon liralık büyük destek paketi ile 113 bin ailenin Başkent Kartı'na 400'er lira tanımlayacağız. Pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanları ile geliri azalan esnaflardan oluşan 18 bin 500 kişiye 400'er lira nakit ödeme yapacağız” dedi.

İlk etapta basımı ve dağıtımı yapılan Başkent Kart sahibi vatandaşlardan 112 bin 785 kişinin her birine 400 lira olmak üzere toplam 45 milyon 114 bin TL tanımlandı. Yükleme işlemleri diğer kalan Başkent Kart sahipleri için de hızlandırılırken, vatandaşlar kartlarına yüklenen parayla diledikleri marketten alışveriş yapabilecek.

Sektör çalışanları ve işini kaybeden esnafa can suyu

Büyükşehir Belediyesi kartlarına ve isimlerine yükleme yapılan vatandaşlara kısa mesaj yoluyla bilgilendirme de yaptı.

Kısa sürede 17 bin 352 kişiden her birine 400'er lira nakit olmak üzere toplam 6 milyon 940 bin 800 TL yatırılırken, Başkan Yavaş tarafından gönderilen SMS mesajında, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından bankanıza adınıza 400 TL nakdi destek yatırıldı. Bu zorlu pandemi ve kapanma sürecinde imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Başkent Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oluşan 100 bin 851 aileye de 470 lira tutarında ve toplam 47 milyon 400 bin TL değerinde gıda kolisi dağıtımına başladı.

Çiğdem Şirin

