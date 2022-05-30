100 milyonda bir görülen hastalığın Türkiye'deki ilk ameliyatı yapıldı

Rahatsızlandığı için Kocaeli Üniversitesi'ne başvuran 18 yaşındaki A.G.'ye, 100 milyonda bir görüldüğü bilinen "Primer Lateral Skleroz (PLS) 3" tanısı konuldu. Tedavisine başlanan A.G.'nin, geçtiğimiz günlerde bacağı kırıldı. Genç, hastalığa bağlı gelişen kırığın ameliyatı için Kocaeli'de özel bir hastaneye başvurdu. Burada Ortopedi Uzmanı Dr. Ayhan Arpacı ve ekibi tarafından yapılan ameliyat başarılı geçti. A.G.'nin ameliyatının, Türkiye'deki kayıtlara göre PLS 3'e dayalı ilk ameliyat olduğu öğrenildi. Dünyada ise bu vakadan yalnızca 40 tane olduğu öne sürüldü.

"Ülkemizde böyle bir vakanın daha önce kaydı yok"

Türkiye'deki kayıtlara göre, ilk kez bir PLS'li hastanın ameliyat edildiğini belirten Dr. Ayhan Arpacı, "Dünyada 100 milyonda bir görülen ilginç bir vaka. Hastalığın tanısını Kocaeli Üniversitesi koydu, biz takibini yaptık. Bize gelmesinin ve bizim tedaviye başlamamızın nedeni; bacağında düşmeye bağlı zedelenmeyle küçük bir kırık olması. Kamuoyunda çok bilinen 'cam kemik' hastalığıyla sık karışan bir hastalık bu. Özelliği çok çok daha az görülüyor olması ve çok daha detaylı, ince bir hastalık. Bunun dünyada 40 tane olduğu söyleniyor. Ülkemizde kaydı yok, böyle bir vakanın olmadığı biliniyor. O yüzden bunun ameliyatını yapacağız. Bizim yaptığımız az yapılan değil, sık yapılan bir ameliyat ama Türkiye'de bu hastalığa yapılan ilk ameliyat. Allah'ın izniyle hiçbir sakatlık kalmadan, tam bir iyileşme sağlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bütün tedavisini sonuna kadar takip edeceğiz"

Ortopedi Uzmanı Dr. Ayhan Arpacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastalık 'PLS 3' diye geçiyor. Dünyadaki bütün yayınları incelediğimiz zaman vaka çok az. Bu yüzden öncelikle Kocaeli Üniversitesi'ndeki pediatri bölümüne çok teşekkür etmek lazım. Aslında biz işin büyük kısmını yapmıyoruz. Tanısı konmuş ve tedavisi başlamış bir vakayı aldık. Hasta, ameliyatı için bize başvurdu. Türkiye'de tek ve ilk olan bir vakanın bizde ameliyat olması da bizim için güzel bir olay. Hastamızı 2 gece misafir edeceğiz, hastanemizde kalacak. Takibinde fizik tedavisine ve kuvvetlendirmeye başlayacağız. Hastanın ameliyatı da düz, normal bir ameliyat olmayacak. Fizik tedavisi de bilinenin aksine daha değişik olacak. Bütün tedavisini sonuna kadar takip edeceğiz. Sonunda hastamızın kemiği, bacağı iyileşince üniversitedeki hocalarımıza teslim edeceğiz"

PLS 3 nedir?

Primer Lateral Skleroz (PLS) olarak bilinen hastalık, sıklıkla hafif bir ALS olgusu olarak adlandırılıyor. İki hastalığın birbiriyle karıştırıldığı, birtakım farkları olduğu biliniyor. Nörolojik bir rahatsızlık olan PLS'de, alt motor nöronlar ALS'deki gibi etkilenmiyor. Hastalığın başlangıcında etkilenen vücut parçaları bacak kasları oluyor. Bu nedenle hastalarda izlenen en sık bulgu, yıllar içinde kötüleşen yürüme güçlüğü oluyor. Buna peltek konuşma ve kollarda güçsüzlük de eklenebiliyor. Hastalık için bilinen herhangi bir tedavi yöntemi olmamasına rağmen PLS'li insanların tekerlekli sandalye ve baston yardımıyla uzun yıllar yaşayabildiği biliniyor.

Mehmet Ekrem Ceylan - Adil Özdemir

