100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü

Şanlıurfa il genelindeki ilçe, mahalle ve köylerde yaşayan 1920 doğumlu 57 vatandaşı evlerinde ziyaret eden Vefa Sosyal Destek Grupları, asırlık çınarlara çiçek ve bazı hediyeler takdim ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Vali Abdullah Erin'in selamlarını iletti.

Tamamı ailelerinin yanında kalan 100 yaşına giren vatandaşlar, sürpriz ziyaret karşısında duygulu anlar yaşadı. Kimlik kartlarını çıkararak, tarihi ziyareti kaydeden kameralara gösteren asırlık çınarlar, evlerine gelen görevlilere memnuniyetlerini ifade ederek teşekkür ettiler.

Ahmet Kolsuz

