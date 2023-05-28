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100 yaşındaki Fatma nine oyunu kullandı

100 yaşındaki Fatma nine oyunu kullandı
100 yaşındaki Fatma nine oyunu kullandı

Kahramanmaraş'ta 100 yaşındaki Fatma Poyraz, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için sandık başına giderek oyunu kullandı.

100 yaşındaki Fatma nine oyunu kullandı - Tıkla İzle

Ülke genelinde olduğu gibi deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gitti. Yoğun katılımın olduğu bölgede seçmenler oylarını kullanarak, hayırlı olması temennisinde bulundu. Merkez Onikişubat ilçesinde ikamet eden 100 yaşındaki asırlık çınar Fatma Poyraz da ambulans ile oyunu kullanacağı Nuri Pakdil İlkokulu'na getirildi. Ailesinin yardımı ile sandık başına götürülen Fatma nine oyunu kullandı.

Halil Ulubey

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