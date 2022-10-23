100 yıllık kaselerde 500 yıl öncesinin tarifiyle güveç yapıyorlar

500 yıldır her cuma kurulan et pazarında kasapların saç üzerinde yüksek ateşte pişirdiği kavurmalar büyük rağbet görüyor. Büyükorhan ilçesinde yüzlerce yıldır cuma günleri kurulan hayvan pazarında pişirilen kavurma ve güveçler o kadar lezzetli ki, şehir dışından bile yemek için vatandaşlar geliyor. Büyükorhan ilçesinin köylerindeki yaylalarda otlayan hayvanlar, ilçedeki tarihi pazarda satışa çıkıyor.

Yaklaşık 500 yıldır kurulan pazardaki kasaplar, gelen alıcı ve satıcılara yörenin günlük kestikleri hayvanlarından kavurma ve güveç pişiriyor. Burada pişen etler yüzlerce yıllık tarifle ve yörede otlayan doğal hayvanlardan pişiriliyor. Tarihi pazarda onlarca kasap haftada bir gün kurulan pazarda 20 küçükbaş hayvan keserek kavurma ve güveç yapıyor.

Bu pazarda pişen etlerin lezzeti il sınırlarını aşarak farklı illerden de vatandaşları pazara çekiyor. Kimi pazara hayvan almaya gelirken, kimi ise sadece burada yemek yemeye geliyor. Doğal ortamda yenen lezzetli etler damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Pazarda pişen etlerden yemeye gelen vatandaşlar, "Burada et yedikten sonra müdavimi olduk. Burada pişen etler o kadar lezzetli ki tadına doyum olmuyor. Bu lezzeti başka yerde bulamıyoruz" dediler.

Ali Erdem



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