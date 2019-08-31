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100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı

100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı
100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı

Bursa narkotik polisi, zehir tacirlerinin evlerine yaptığı baskında, uyuşturucu maddenin yanı sıra 100 yıllık bir silah ele geçirdi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

100 yıllık silahla uyuşturucu ticareti yapacaklardı - Tıkla İzle

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine ait evleri didik didik arayan ekipler, aramalarda 1 kilo 400 gram bonzai, 100 gram metamfetamin, 22 gram esrar, 13 adet ecstasy tablet, satışa hazır vaziyette paketlenmiş kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 38 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 22 adet kartuş ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler arasında bulunan bir silah polisi şaşkına çevirdi. Silahın eski model olduğunu fark eden polis, yaptıkları araştırmalarda silahın yaklaşık 100 yaşında olduğunu tespit etti.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 11'i hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, U.Ö, B.S, K.Ş, M.Y, H.C, M.B.G, K.Y. ve N.K. isimli 8 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.  

Derya Evren

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