100 yıllık tarihi ev kül oldu

Edinilen bilgiye göre, Konarı köyünde Ahmet Çağlayan'a ait iki katlı 100 yıllık tarihi ahşap evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verirken, olay yerine çok sayıda ekip ve jandarma sevk edildi.

Köy sakinleri köyde bulunan yangın vanalarıyla ilk müdahaleyi yaparken, bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, evin alt katında bulunan ahırdaki 3 büyük baş hayvan ise telef oldu.

Yangın sonrası küle dönen evde çökmeler yaşanırken, itfaiye kipleri de kazaya sebebiyet vermemesi nedeniyle evin duvarlarını yıktı.

Ersin Turan - Yasin Erdem