100'e yakın kuş türünü böyle görüntüledi, çektiklerini klip haline getirdi

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası, Longoz Ormanı, Karacabey Ovası ile Manyas Kuş Cenneti ile Marmara Denizi kıyısında, 86 kuş türünü tek tek kayda aldı. 2 yıllık bir çalışmanın ardından içerisinde bataklık kamışçını, sibirya taşkuşu, kara sumru, sürmelikumkuşu, suna, küçük suçulluğu, ak sırtlı ağaçkakan, büyük orman kartalı, sülün, pasbaş patka, kara sinekkapan gibi nadir görülen kuş türleri görsel şölene imza attı. Tüydeş'in sosyal medya üzerinden paylaştığı video, kısa sürede bir çok kişi tarafından izlendi. Video izlemelerinin arısında yabancıların yoğun olması dikkat çekti.