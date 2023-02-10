103 saat sonra gelen umut: Hatay'da 6 kişi enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribat oluşturan depremin 5'inci günü ve 103'üncü saatinde umutları yeşerten bir kurtarma operasyonu daha gerçekleşti. İHH Sakarya, Kocaeli ve Antalya ekipleri ile yurtdışından yardım için gelen ekipler, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan Arzu Apartmanı'ndaki enkazdan ses gelmesi üzerine harekete geçti. Yer tespiti sonrasında çalışmalara başlayan ekipler, enkaz altındaki 6 kişiyi sağ olarak kurtardı. 103 saatin ardından gelen umut yeşerten görüntüler duygulandırırken bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

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