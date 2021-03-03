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104 yaşındaki Ayşe nineye yeni kimlik kartı evinde teslim edildi

104 yaşındaki Ayşe nineye yeni kimlik kartı evinde teslim edildi
104 yaşındaki Ayşe nineye yeni kimlik kartı evinde teslim edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 104 yaşındaki Ayşe Kaya'ya yeni kimlik kartı evinde teslim edildi.

104 yaşındaki Ayşe nineye yeni kimlik kartı evinde teslim edildi - Tıkla İzle

Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, pandemi önlemleri kapsamında nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta ve yaşlı vatandaşların yeni kimlik kartı başvurularını evlerine giderek alıyor. Safranbolu'da ilk olarak 104 yaşındaki Trabzon'un Of ilçesi doğumlu Ayşe Kaya ve 87 yaşındaki Karabük'ün Karaağaç köyü doğumlu Ali Kaya ile başlayan uygulamadan İlçe Nüfus Müdürlüğüne kayıtlı merkezde bin 180, köylerde yaşayan 790 vatandaş yararlanacak.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve İlçe Nüfus Müdürü Mesut Karagözoğlu, adreste nüfus hizmeti kapsamında 104 yaşındaki Ayşe nine ve 87 yaşındaki Ali Kaya'yı ziyaret etti. Kaymakam Türköz, "Bugün Trabzon Of nüfusuna kayıtlı, uzun yıllardır ilçemizde yaşayan 104 yaşındaki Ayşe teyzemize misafir olduk. Malumunuz pandemi koşullarından dolayı İçişleri Bakanlığının açıklamış olduğu genelge ile 75 yaş üzeri vatandaşlarımıza ‘adreste nüfus hizmeti' uygulamasına başladık. Yapılan bu uygulama ile 104 yaşındaki Ayşe teyzemiz ve 87 yaşındaki Ali amcamız yeni çipli nüfus cüzdanına kavuşacak. Bu tür hizmetler Safranbolu'da devam edecek. İnşallah bundan sonra da kamu hizmetlerine vatandaşlarımızın erişimi noktasında daha verimli, daha etkin çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Safranbolulu vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum" dedi.

Ersin Turan
 

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