104 yaşındaki korona virüs hastası taburcu oldu

Ankara Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de gördüğü korona virüs tedavisinin ardından taburcu olan 104 yaşındaki Arife Nalbant, hastalanan insanlara umut ışığı oldu. Aslen Çankırılı olan ve Çankırı'da yaşayan Nalbant, kısa bir süre önce Ankara'da yaşayan kızının yanına geldi. Burada bir sabah ansızın yere yığılmasının ardından hastaneye kaldırılan Nalbant'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanan Nalbant, hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

“Gerçekten hastalığı çok rahat atlattığı söylenebilir”

Arife Nalbant'ı tedavi sürecinde yakından takip eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Elif Elibol, “Gerçekten hastalığı çok rahat atlattığı söylenebilir. Diğer gençlere kıyasla da çok rahat atlattığı söylenebilir. Hastamızın bağışıklık sisteminin daha sağlam olması ve herhangi bir ek sistemik hastalığının olmaması, obezite gibi ek bir hastalığının olmaması dolayısıyla hastalığı daha rahat atlattığı söylenebilir. Hastamız Sağlık Bakanlığının algoritmasına göre genel tedavisini aldı ve tedaviye güzel cevap verdi. Şimdi de taburcu oluyor. Tedavi süreci iyi geçti. Hastalığın seyri kişiden kişiye değişmekle beraber 104 yaşındaki hastamızın herhangi bir ek hastalığının olmaması, akciğer hastalığının olmaması, sigara kullanım öyküsünün olmaması tabii ki onun için çok büyük bir avantaj” ifadelerini kullandı.

“Köyde bağ bahçe işleri ile uğraşırdı”

Arife Nalbant'ın büyük oğlu ve hastalık sürecinde kendisine refakat eden Mehmet Nalbant, “Annemi tedavisi için buraya getirdik. Allah'a şükürler olsun düzeldi. Önce doktorlara, sonra hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Annem 2 buçuk, 3 aydır benim yanımdaydı. Benim yanımdan kardeşimin yanına, Ankara'ya geldi. Yeğenimin de telefoncu dükkanı vardı. Orada yeğenim herhalde arkadaşlarından kapmış virüsü. Daha sonra yeğenim içeride öksürürken, ‘Torunuma ne oldu' diye yanına gitmiş. Sabaha karşı tuvalete giderken de kendisi yere yıkılmış. Kız kardeşim de telefonla ambulansı aramış ve bu sebeple buraya getirdiler. 2-3 seneye kadar köyde dururdu ve kışın yanımıza gelir, yazın geri köye döner, orada bağ bahçe işleri ile uğraşırdı” diye konuştu.

104 yaşında olan Arife Nalbant'ın kış ayları haricinde köyde yaşadığı ve burada her gün çapa yaparak sürekli hareket halinde olduğu ve yoğun bir şekilde ayran tükettiği, ayrıca işitme kaybı olan Nalbant'ın bundan dolayı da hiçbir şeyi kafasına takmadığı öğrenildi.

Utku Şimşek - Nurullah Geylani