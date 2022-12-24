105 farklı şok evine düzenlenen operasyonda 101 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul genelinde konut ve iş yerlerini, Türkiye'ye de kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu şahıslara kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitede kaçak göçmenlerin barındırıldığı 105 farklı şok evi adresi tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek, şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 101 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için geri gönderme merkezine teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, alınan ifadelerinde kendilerine evleri kiralayan şahısların site yöneticisi olduklarını belirtmeleri üzerine 7 şüpheli şahıs tespit edilerek operasyon sonucu, kaçak göçmenlerin Türkiye'de barınmalarını sağladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Ş.K., R.K., F.E., F.T., M.G., M.İ. ve T.E.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde şok evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda kira sözleşmesi ele geçirilirken, yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, şüpheli şahıslara, her bir kaçak göçmen için 2 bin 574 lira olmak üzere, toplam 259 bin 974 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan kaçak göçmenlere evlerini kiraladıkları tespit edilen 7 şüpheli şahsın ve yakalanan şahısların tahkikat işlemlerini Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

Operasyon sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs "Kasten Yaralama” gibi suçlarının olduğu öğrenildi Operasyon devam ettiği esnada, site içerisinde tedirgin ve şüpheli hareketlerde bulunan M.Ş. isimli şahıs kontrol amaçlı durduruldu. Şahsın adresinde yapılan aramada; 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah, 14 Adet AK-47 mermisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca mermisi ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında; göçmen kaçakçılığı ile bağlantısı olmadığı, adrese 1 gün önce taşındığı, ayrıca "Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, 6136 SKM gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edilerek, şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan adli işlem başlatıldı. "6136 SKM" suçundan yakalanarak gözaltına alınan M.Ş. isimli şahsın ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sadık Kahraman



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