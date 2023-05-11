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105 yaşındaki Fatma nine depremin ayırdığı kızıyla kavuştu

105 yaşındaki Fatma nine depremin ayırdığı kızıyla kavuştu
105 yaşındaki Fatma nine depremin ayırdığı kızıyla kavuştu

Adıyaman'da yaşayan 105 yaşındaki Fatma nine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından ayrı düştüğü 80 yaşındaki kızıyla buluştu. Anne kızın buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

105 yaşındaki Fatma nine depremin ayırdığı kızıyla kavuştu - Tıkla İzle

Adıyaman'da yaşayan 105 yaşındaki Fatma nine ile kızı 80 yaşındaki Zekire Şahin'in yaşadıkları ev, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde ağır hasar aldı. Depremin ardından çadırda yaşayan Zekire Şahin, daha sonra AFAD tarafından konteyner eve yerleştirildi. Şahin, bölgede görevli AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say'a annesine ulaşmak istediğini söyledi. Say ve ekibi, depremden sağ kurtulan Zekire Şahin'in annesini bularak kızıyla kavuşturdu. 3 ay sonra anne ile kızın bulaşmasında duygu dolu anlar yaşanırken, Fatma nine ile Zekire Şahin ekiplere teşekkürlerini iletti. Aile ile yakından ilgilenen valilik ve ekipler, ihtiyaçların giderilmesi konusunda da seferber oldu.

Turan Bulut

 

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