1050 Konutlar'a onay çıktı, sıra dönüşümde

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu Başkan Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Akpınar Mahallesi'nde 42 hektar alanda 1980'li yıllarda yapılan ve 2 bin 290 konuttan oluşan 1050 Konutlar bölgesinin kentsel dönüşümünün sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000'lik plan değişikliği de görüşüldü. Hatırlanacağı üzere bölge, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve 2013 yılında Büyükşehir tarafından hazırlanan dönüşüm projesi bölge halkı tarafından kabul görmemişti. Son olarak 2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, zemin+5 kat olarak tasarladığı ve ‘o zaman için' hak sahiplerine 130 bin TL borçlanma ve kira yardımlarını içeren teklifi de vatandaşlar tarafından kabul edilmemişti. Olayı bir depremde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binalarda dönüşümün bir an önce sağlanması için devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm blokların kendi parselinde dönüşebileceği, zemin+7 kat olacak şekilde plan değişikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı ile her mülk sahibi bir müteahhitle anlaşma imkânına sahip olurken; yapıların oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri gibi her türlü detay düşünülerek planlama yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler, sağlık tesisleri ve mevcut yollar da ‘olduğu gibi' korundu. Hazırlanan planlar öncelikte 1050 konutlardaki hak sahiplerine sunuldu. Anket çalışması ile 229 bloktaki 2 bin 290 hanenin yüzde 90'ına ulaşılırken, ankete katılanların yüzde 96'sı da plan değişikliğine olumlu görüş verdi. Başkan Aktaş da, konu meclise gelmeden önce geçtiğimiz hafta bini aşkın hak sahibiyle bir araya gelerek, planın detaylarını anlatmıştı.

Oybirliğiyle kabul edildi

Özellikle bölge halkı tarafından merakla beklenen plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı ikinci oturumunda ele alındı. Madde görüşülürken, geçtiğimiz hafta bölge sakinleriyle yaptığı toplantıyı da hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bana göre 420 dönümlük alanda belki de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümlerinden bir tanesini yapacağız. Büyükşehir olarak, aracı konumundayız. Formül üretmeye çalışıyoruz. O kötü manzaraları, gerçekten yıkılmaya yüz tutmuş binaları gördük. Bir tanesi yıkılmış durumda zaten ve bir tanesi de yıkılmak üzere. Depremden sonra bunları konuşmanın hiç bir esprisi yok. Dolayısıyla ben inşallah kısa bir süre içerisinde Bursa'ya örnek olacak bir dönüşüm olacağına inanıyorum. Biz başından sonuna kadar moderatörlük yapacağız. İnşallah Bursa'daki müteahhitler kanalıyla aşacağımız bir konu olacak” dedi. 1050 Konutlar dönüşümünde düğümü çözecek olan plan değişiklikleri, oy birliğiyle kabul edildi.