106 saat sonra enkazdan 2 çocuk canlı kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı'nda inanılmaz kurtuluş yaşandı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde çöken binanın enkazından ses alan Türk ve İspanyol ekipler, 2 çocuğa canlı ulaştılar. Enkazdan çıkarılan kardeş olan 4 ve 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

Hüseyin Yıldız - Emin Ferhat Sevilir

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