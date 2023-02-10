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106 saat sonra gelen umut: Anne ve bebeği enkazdan sağ çıkartıldı

106 saat sonra gelen umut: Anne ve bebeği enkazdan sağ çıkartıldı
106 saat sonra gelen umut: Anne ve bebeği enkazdan sağ çıkartıldı

Deprem felaketinin 106’ncı saatinde bir sevindiren haber de Kahramanmaraş’tan geldi. Bölgeye Sakarya’nın Hendek ilçesinden giden 32 kişilik gönüllü itfaiye grubu, enkaz altında kalan 3 çocuk annesi Rüveyda Keçeci ve oğlu Aras'ı sağ olarak çıkarttı. Ekipler, diğer iki çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

106 saat sonra gelen umut: Anne ve bebeği enkazdan sağ çıkartıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmaları sürüyor. Felaketin üzerinden geçen 106 saat sonrasında, Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki 3 çocuk annesi Rüveyda Keçeci ve oğlu Aras, Sakarya'nın Hendek ilçesinden giden 32 kişilik gönüllü itfaiye grubu tarafından sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, diğer iki çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadir Kazın

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