106 saat sonra gelen umut: Anne ve bebeği enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmaları sürüyor. Felaketin üzerinden geçen 106 saat sonrasında, Kahramanmaraş'ta 29 yaşındaki 3 çocuk annesi Rüveyda Keçeci ve oğlu Aras, Sakarya'nın Hendek ilçesinden giden 32 kişilik gönüllü itfaiye grubu tarafından sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, diğer iki çocuğa ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadir Kazın

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