106 yaşındaki Şükriye nine Atatürk'ü anlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ölüm yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi İnegöl'de de Mustafa Kemal Atatürk'ü yakından gören 106 yaşındaki Şükriye nine o anları anlattı. İnegöl'e bağlı Hocaköy Mahallesi'nde oturan 1913 doğumlu Şükriye Bayram, "İri biriydi, kafasında kadife bir şapka vardı. O zamanlar ben çalışıyordum. İnegöl'e geldi, ben de kendisini gördüm. O hayatını kaybettiğinde ben 20 yaşlarında falandım. Duydum herkes çok ağladı, insanlar sokağa döküldüler, çok üzüldüler. Bugün o adamın sayesinde rahat rahat evlerimizde oturuyoruz. Bakın hiçbir yerde bir tüfek patlamıyor. Atatürk öldüğünde ağladık, onun için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuttuk" dedi.

Yunan işgaline de şahit olan Şükriye nine, "Yunanlılar Kütahya'dan, Eskişehir'den geldiler. İnsanları sürdüler, ben camdan bakıyordum çok korkuttum. Annem hemen beni camın önünden aldı bizlere bir şey yapmasın diye Yunanlılar. Çok zulüm ettiler insanlara Yunanlılar, sonra Atatürk attı onları buradan sürdü. O zamanlar çok fakirlik vardı, çalışmaktan dünyaya bakamıyorduk. Daha sonra Eskişehir'de harp oluyor. Annem ve babam İnegöl'e geliyorlar. Burada yolda çeteler annemin ve babamın önünü kesiyorlar paralarını alıyorlar, sonra da babamı dövüyorlar. Babam bu olaydan 40 gün sonra hayatını kaybetti" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Şükriye nine, onu çok görmek istediğini de belirterek, "Çok bekledim gelirse onu görecem diye. Ama işi çıktı gelemedi. Çok işi var, hangisine bakacak. Allah yardımcısı olsun, ona çok dua ediyorum" şeklinde konuştu.

Seyfettin Aras