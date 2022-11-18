107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlerle Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Devrekani ve Kastamonu'daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106'sının tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edilirken, durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara'daki Şehir Hastanesine sevk edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu

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