107. saatte sevincin adresi Arzu Apartmanı

Ekipler Arzu apartmanında saatlerdir çalışıyor. Enkaz altında askerlerin sağ olduğunu belirledikleri 9 kişi için yaklaşık 24 saattir çalışma yapılıyor. Son olarak polis memuru çift beşer dakika arayla kurtarma operasyonunun 107.saatinde çıkarıldılar AFAD, UMKE, sivil arama kurtarma ekipleri, askeri personel kurtarılan şahısları koridor oluşturup ambulansla hastaneye ulaştırdı. O anlar da İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Refik Fidan - Süleyman Cenk İdaye

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