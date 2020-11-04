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109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü

109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü
109 yaşındaki Penbe Teyze de koronaya yenik düştü

Bursa’nın en yaşlısı olarak bilinen ve son olarak korona virüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen Penbe Peker, bugün hayatını kaybetti. Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Sölöz mahallesindeki evinde vefat eden Penbe Peker’in yarın son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Eski Orhangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ak Partili meclis üyesi Turgay Peker'in babaannesi olan ve yakalandığı korona virüsü yenerek hastaneden taburcu olan Penbe Peker, evinde hayatını kaybetti. Bursa bölgesinin kayıtlı en yaşlı kişisi olan 109 yaşında olan ve 4 çocuk, 22 torun sahibi olan Penbe Peker, korona virüs tedavisinden sonra test sonuçlarının negatif çıkmasından sonra hastaneden taburcu edilmişti.
Penbe Peker, bugün öğlenden sonra Sölöz'deki evinde hayatını kaybetti. Penbe Peker'in yarın Sölöz'de son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Musa Öztürk
 

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