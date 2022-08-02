11 ayda 650 operasyon yaptılar

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı olan hasta Seçkin Hasat (45), kalp krizi şüphesi ile acil servise başvurdu. Hastanın yapılan anjiyografisinde kalbi besleyen damarlardan birinin kalp kasının içerisinde seyrettiği, kalp kasının kasılması esnasında koroner damarı sıkıştırarak kalp ağrısına neden olduğu belirlendi. Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğince değerlendirilen hastaya, binde beş görülme sıklığı olan Miyokardial Bridge (Kalp Kası Köprüsü) tanısı kondu.

İlaçla tedaviye cevap veremeyecek durumda olan hasta için ameliyat kararı alındı. Operasyonu gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar ve Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Tanrısever, Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Melih Bal'ın başında bulunduğu ekip, hastanın koroner kalp damarlarını sıkıştıran kalp kası bölgesini keserek beslenme bozukluğunu önlendi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Uyar, operasyon süreci ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastanın yapılan tetkiklerinde bir koroner damarın kalp kası arasından geçtiğini, bu durumun da kalbin kasılması esnasında damarı tamamen kapattığını tespit ettik. Dokunun beslenme bozukluğuna neden olması nedeniyle müdahale edilmesi gerekliliği vardı. Hafif olgularda ilaç tedavisi mümkündür. Ama çok uzun olan yani 5 milimetre daha derinde ve bir buçuk SANTİMETRE (15 mm) daha uzun segmentte olduğu durumlarda ilaçla tedavisi çok mümkün değildir. Mutlaka cerrahi müdahale gerekmektedir. Biz de ameliyatla kasları daraltan myokard liflerini kestik. Hastanın rahatsızlığının uzun süredir devam etmesi nedeniyle bozulan damar yapısı için de, ilaveten bypass yaptık. Şuanda hastanın durumu gayet iyi” dedi.

Düzce Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinin bir yılda hem tıbbi hem de fiziki olarak çok önemli mesafeler kaydettiğine işaret eden Prof. Dr. Uyar, 100'ü açık kalp ameliyatı olmak üzere 11 ayda yaklaşık 650 operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu operasyonlarda ölüm oranının yüzde bir olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, bölgenin en iyi Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi haline geldiklerini vurguladı. Artan hasta talebini karşılamak amacıyla Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği bünyesinde tek kişilik özel odaların olduğu bir servisin hizmete girdiğini dile getiren Prof. Dr. Uyar, bir ameliyathane ve beş yataklı yoğun bakım ünitesinin de faaliyete geçmesi ile birlikte hastaların takip ve tedavisini daha kaliteli ve modern bir ortamda yürüteceklerini belirtti.

Tüm erişkin kalp ameliyatları yapılabiliyor

Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabilen operasyonlara imza attıklarını vurgulayan Prof. Dr. Uyar, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde kalp nakli hariç tüm erişkin kalp ameliyatlarını gerçekleştirebildiklerinin de üzerinde durdu.

Ali Yıldız