11 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı...

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Hatay merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Balıkesir, Afyonkarahisar, Gümüşhane, Hakkari ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri emekli binbaşı olmak üzere aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Sorgulamaları tamamlanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adem Karagöz - Mehmet Bayrak