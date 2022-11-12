İhlas Haber Ajansı

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11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı
11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya'da 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u kadın 30 şüpheli yakalandı.

Ali Furkan Çetiner
 

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