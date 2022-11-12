11 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya'da 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u kadın 30 şüpheli yakalandı.

Ali Furkan Çetiner



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