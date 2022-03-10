11 Mart 2022 Cuma günü Okullar tatil mi?

Niğde'de okullar tatil edildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Balıkesir'de 6 ilçeye daha kar tatili

Balıkesir Valiliği dün 7 ilçeye eğitimde kar tatili vermesinin ardından bugün de tatil listesine 6 ilçeyi daha ilave etti. Balıkesir Valiliğinden açıklamada, "Kar yağışı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle 9 Mart 2022 tarihinde alınan karara ilave olarak; Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe ilçelerimizde 11 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve temel eğitim (anaokulları, ilkokulları, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personellerinin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Balıkesir Üniversitesinde eğitime kar engeli

Balıkesir Üniversitesinde kar yağışı dolayısıyla yarın ara verilen eğitime çevrim içi ortamda devam edilecek.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklama, "Olumsuz hava şartları dolayı üniversitemizin bütün birimlerinde 11 Mart 2022 Cuma gününe ait bütün dersler, ders programlarındaki şekliyle online (çevrim içi) olarak işlenecektir" denildi.

Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 4 ilçede ise kısmi olarak eğitime ara verildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Perşembe ilçemizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Zonguldak'ta eğitime bir gün ara

Zonguldak Valiliği, kuvvetli kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 11 Mart günü idari izinli sayılacağı aktarıldı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik uyarılara göre, kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Nevşehir'de eğitime kar engeli

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

Sinop'ta eğitime 1 gün ara

Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde 11 Mart 2022 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.

Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bitlis'te kar yeniden etkisini gösterdi, okullar 1 gün daha tatil edildi

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı il ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildi. Bitlis ve ilçelerinde soğuk havanın etkisiyle kar yeniden etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli olacağı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde her tür resmi/özel okullarımızda 11 Mart Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde okullar bir günlük kar tatil oldu.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 11.03.2022 Cuma günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Karaman'da eğitime kar tatili

Karaman'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 11 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle tatil edildi. Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Mart 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.