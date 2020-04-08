11 metrelik 2 tenteyi kağıt toplama arabasına yükleyip çaldılar

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağcılar İnönü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece vakti 2 hırsız, kağıt toplama arabasıyla 381. Sokaktaki bir marketin önünde durdu. Marketin kilitli yedek tentelerini gözlerine kestiren hırsızlar, yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla kilidi kırdı. Piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan 11 metre uzunluğundaki 2 tenteyi arabaya yükleyen hırsızlar, gecenin karanlığında kayıplara karıştı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızların, tanınmamak için şapka taktığı ve kapüşonlu kıyafet giydiği görülüyor. Tentenin kilidini kırdıktan sonra çevreden geçenlerin olduğu fark eden bir hırsızın, şüphe çekmemek için marketin önünde oturduğu an kameralara yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların, tenteleri kolay bir şekilde arabaya yüklemelerinin ardından kaçmaları kameralarca kaydedildi.