11 yaşındaki öğrencilerden depremde hayat kurtaracak proje: 'Yaşam yatağı'

Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan Akif Güdek ile Ömer Erdem Sezer'in öğretmenleri Bahadır Özen'in gözetiminde bir süredir çalıştıkları 'yaşam yatağı' sarsıntı halinde sensörlerin algılamasıyla anında üçgen şeklini alıyor. Etrafa ışık ve sesli uyarı da yayan yatakta ilkyardım kiti ile su ve gıdaların da bulunduğu bölmeler yer alıyor.

Amasya'nın 1. derece deprem kuşağında bulunduğunu belirten Akif Güdek, “İnsanlar yatağındayken günümüz teknolojisi ile onları nasıl koruruz, kurtarırız diye düşünerek böyle bir proje oluşturduk” dedi.

İzmir depreminde Ayda, Elif ve diğer depremzedelerin görüntülerinden çok etkilendiklerine değinen Ömer Erdem Sezer de TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren projelerinin destek görüp geliştirilmesi durumunda muhtemel bir depremde hayatların kurtarılabileceğini söyledi.

Murat Çelik

