11 yıl önce komiserin şehit edilmesi eylemine yardımdan 3 kişi tutuklandı



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, “15 Temmuz 2011 tarihinde PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından Siirt merkezde devriye görevini ifa eden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda Komiser Osman Demir'in şehit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce olayla ilgili olarak eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ettikleri, gizlenmelerini sağladıkları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen S.K, M.O. ve R.B. isimli şahıslar 25 Kasım 2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmış, bahse konu şahısların hepsi 28 Kasım 2022 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak; vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğü için feda-i can eden kahramanlarımız unutulmayacaktır” denildi.

Selami Deniz



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