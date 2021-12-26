11 yıldır yatalak olan Ömer'in tek istediği ziyaret edilmek

Tekstil emeklisi Saffet - Özlem Aktaş çiftinin oğulları Ömer Aktaş, 11 yıl önce Tavas Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Doğuştan gelen rahatsızlığı sonucu gırtlağı çalışmayan Ömer, tükürüğün ciğerlere gitmesi halinde hayati tehlike yaşayabileceğinden dolayı yatağa mahkum kaldı. Vücutta oluşan tükürüğün sürekli olarak boşaltılması için 7 gün 24 saat aspirasyon aletine bağlı olarak yaşamını sürdüren Ömer, günde 8 defa özel olarak üretilen ve bedeli devlet tarafından karşılanan mamayla göbek deliğinden şırıngayla besleniyor.

Ömer ziyaretçilerle moral buluyor

Yeme içmenin yanı sıra konuşması da hiç olmayan 11 yaşındaki Ömer Aktaş, duyma ve görmede yaşadığı sıkıntılara rağmen çevresinde olanları algılayabiliyor. Sürekli gözetim altında tutukları ve “Cennet Kuşu Ömer” olarak hitap ettikleri evlatlarına kol kanat geren Saffet - Özlem Aktaş çifti, evde elektrik kesilmesi durumunda arabadan çekilen ve 12 volt elektrik üreten sisteme bağlanarak aspirasyon cihazının çalışması sağlanıyor. Bu nedenle sosyal hiçbir faaliyete katılamayan aileyi, en çok evlerine gelen ziyaretçiler sevindiriyor. Oğullarının da eve gelen ziyaretçilerle mutlu olup moral kazandığını ifade eden Aktaş ailesi, tek istek olarak evlerine daha çok ziyaretçinin gelmesini istiyor.

Dünyaya engelli olarak gelen Ömer'in babası Saffet Aktaş, çocuklarının bu rahatsızlığını Allah'ın takdiri olarak görüyor. En önemli isteklerinin ziyaret edilmek olduğunu ve bu ziyaretlerin küçük Ömer'i oldukça mutlu ettiğini söyleyen baba Aktaş; “Bizim en önemli eksiğimiz ziyaretçi olmaması. Biz malum sebeplerden dolayı ziyarete gidemiyoruz. Ancak bize ziyarete gelen olursa çok iyi olur. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Fırsat buldukça Aktaş ailesini ziyaret eden şehit kardeşi Feridun Öztürk ise, Türk toplumunun temelinde binlerce yıldan gelen sosyal dayanışma ve paylaşma geleneği olduğuna dikkat çekerek; "Ailemizin de dediği gibi hayatta maddiyattan çok daha önemli şeyler var. Toplumumuzun bunun bilincine varması gerekir. Bu ailemiz de hiçbir şey beklemiyor, sadece ziyaret edilmek istiyor" şeklinde konuştu.

Atilla Özer - Ömer Beyazoğlu

