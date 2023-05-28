110 yaşındaki Safiye nine 2. tur seçimleri için sandık başına gitti

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Hacımusa köyünde yaşayan Safiye Kurtoğlu oy kullanmaya ailesinin yardımı ile geldi. Kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Yıllardır görüşmediği kardeşiyle oy verme gününde karşılaştı

Oyunu kullanmasının ardından uzun suredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu göz yaşlarına hakim olamadı. Safiye Kurtoğlu'nun oğlu Yasar Kurtoğlu, "Annem safiye Kurtoğlu 110 yaşındadır. Yaklaşık 20 yıldır Erdoğan'ı desteklemektedir. Birinci seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a desteklemek için gelmişti. Bugün de Tayyip Erdoğan'a destek vermek için hasta yatağından kalkıp oyunu kullanmaya geldi" dedi.

Murat Sulucak

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