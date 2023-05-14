İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti

110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti
110 yaşındaki Safiye nine oy kullanmak için sandık başına gitti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.

Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde sabah saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Köyde oy kullanmak için okula gelen vatandaşlar, kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Köyde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu da oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Yaşar Kurtoğlu, annesine yardım ederek oy kullanmak için sandığa getirdiklerini ifade etti.

Murat Sulucak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.