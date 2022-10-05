112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun alt katındaki lojmanda yangın çıktı

Yangın, Köseköy Mahallesi Terzi Gölü Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun alt katında bulunan lojmanın mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın, üst kata sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 1. kattaki dairede maddi hasar meydana geldi.
Cihan Atik - Ardacan Uzun
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