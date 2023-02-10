112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı

Hatay'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi, polis özel harekat, jandarma ve UMKE ekipleri bir enkazda dinleme yaparken tepki veren 60 yaşındaki bir kişiyi fark ettiler. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından henüz kimliği belli olmayan adam, termal battaniyeye sarılarak sedye ile koridorla enkazdan ambulansa taşındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Ayhan Türkez

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