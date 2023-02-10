İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı

112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı
112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı

Türkiye’yi üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 112. saatinde Hatay’da 60 yaşındaki bir kişi enkazın altından sağ olarak çıkarıldı.

112. saatte enkaz altından canlı çıkarıldı - Tıkla İzle

Hatay'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken, AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi, polis özel harekat, jandarma ve UMKE ekipleri bir enkazda dinleme yaparken tepki veren 60 yaşındaki bir kişiyi fark ettiler. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından henüz kimliği belli olmayan adam, termal battaniyeye sarılarak sedye ile koridorla enkazdan ambulansa taşındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Ayhan Türkez

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.