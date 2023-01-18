112 yaşında hayatını kaybetti

Araban ilçesinin en yaşlısı olan ve ilçeye bağlı Akbudak kırsal mahallesinde yaşayan Vakkas Ekinci, 112 yaşında rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 10 çocuk ve 40 torun sahibi olan Vakkas Ekinci'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Akbudak Mahallesi'nde defnedildi. Bölge halkı tarafından Vakkas'i Kamar lakabıyla tanınan asırlık çınarın ölümü, ilçede büyük üzüntü yaşattı.

Ayten Işık



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