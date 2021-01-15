112'ye yapılan beş çağrıdan dördü asılsız

Çoğu vatandaş 112 hattını bilgi amaçlı kullanıyor.Korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Vali Masatlı, “403 bin çağrı ilgisiz, yersiz, tamamıyla oyalamaya yöneliktir. Beş çağrıdan dördü yersiz çağrılar. Bu hem personelimizin işini aksatmakta hem de acil ihtiyacı olan insanlarımızın erişimini zorlaştırmaktadır” diye konuştu.

Trafik kazaları, yangın, doğal afetlerde, acil müdahale gerektiren bütün olaylarda çağrıları cevaplandırmak, gerekli müdahaleye karar vermek, hizmetleri sevk ve idare etmek üzere oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ndeki görevlilerin var güçleriyle çalıştıklarına değinen Mustafa Masatlı, 2019 yılında 201 bin olan çağrı sayısının salgın döneminden dolayı yüzde 147 oranında arttığına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nca uygulamaya konulan ve kentin öncü illerden olduğu Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında 110 itfaiye, 156 jandarma, 112 sıhhi imdat, 122 AFAD ve 155 polis imdat çağrılarının 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çatısı altında hizmet verdiğini hatırlatan Masatlı, 177 orman yangın hattının da sisteme alınacağını sözlerine ekledi.

Murat Çelik

