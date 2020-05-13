İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

113 yaşında koronayı yendi

113 yaşında koronayı yendi
113 yaşında koronayı yendi

İspanya’nın en yaşlı kadını korona virüsü yendi.

113 yaşında koronayı yendi - Tıkla İzle

Korona virüs salgınında can kayıpları ve vaka sayıları endişe verirken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da, ülkenin en yaşlı kadını Maria Branyas korona virüsü yendi. İspanyol yetkililer, Mart ayında korona virüse yakalanan 113 yaşındaki kadının haftalar süren tedavisinin ardından hastalığı yenmeyi başardığını doğruladı. Branyas, 1918'de İspanyol gribini, 1936'da başlayan iç savaşı ve korona virüsünü hayatta kalarak atlatmış oldu.

Meksika'da 1907 yılında dünyaya gelen Branyas, 2 yıl sonra San Francisco'ya taşındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'nın Girona eyaletine yerleşen Branyas'ın 3 çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.