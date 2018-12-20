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115 yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

115 yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı
115 yıl hapis cezasıyla aranan 3 şahıs yakalandı

Denizli’de haklarında yaklaşık 115 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haklarında, dolandırıcılık ve suç amaçlı kurulan örgüte üye olma suçlarından 20'den fazla yakalama kararı bulunan 3 şahsı Denizli polisi yakaladı. Yaklaşık bir yıldır kaçak olan ve toplamda 58 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç, 39 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. ve 16 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.A, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yakayı ele verdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

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