116 saat sonra gelen inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 5'inci günü 116'ncı saatinde Kahramanmaraş'tan sevindirici bir haber geldi. Felaketin hemen ardından bölgeye hareket eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri birçok kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Ekipler bu kez ise inanılmaz kurtarışı 116'ncı saatte Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar neticesinde isminin Adnan Yaşar olduğu öğrenilen vatandaş enkazın altından sağ kurtarıldı. 116'ncı saatte umutları yeşerten bir kurtarma daha yaşanırken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Burak Can Tokyürek

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