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117. saatte inanılmaz kurtuluş

117. saatte inanılmaz kurtuluş
117. saatte inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş’ta 117. saatte enkazın altından kurtarılan 15 yaşındaki Saadet İkbal Çil, bölgede bir kez daha umut ışığı oldu.

117. saatte inanılmaz kurtuluş - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgedeki arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Türkiye'yi yasa boğan ve 10 şehrin etkilediği depremin 5'inci günü 117'nci saatinde Kahramanmaraş'tan sevindirici bir haber geldi. Felaketin hemen ardından bölgeye hareket eden İngiliz Kurtarma ekibi ile Edirne Arama ve Kurtarma Derneği (EDAK) ekipleri enkaz altından kurtarma çalışmalarına büyük bir mücadeleyle devam ediyor. Ekipler bu kez ise inanılmaz kurtarışı 117'nci saatte Kahramanmaraş'ta Stad Caddesi Elif Bike Apartmanı'nda gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar neticesinde 15 yaşındaki kız çocuğu Saadet İkbal Çil enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. 117'nci saatte umutları yeşerten bir kurtarma daha yaşanırken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mehmet Basmacı

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