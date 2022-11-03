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118 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

118 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
118 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören 118 öğrenci, besin zehirlenmezi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 16 öğrenicinin tedavisi sürerken, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, okullarda verilen yemeklerden numunelerin alındığını konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere yemek hizmeti doğrultusunda bugün tavuklu pilav, makarna ve salata yemeği verildi. Öğrenciler yemek yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 118 öğrenciden 16'sının kontrol amaçlı tedavisi sürerken, şikayet yaşayan öğrencilerin hastaneye müracaatları ise sürüyor.

Gülcan Çolak
 

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