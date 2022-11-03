118 öğrenci besin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere yemek hizmeti doğrultusunda bugün tavuklu pilav, makarna ve salata yemeği verildi. Öğrenciler yemek yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 118 öğrenciden 16'sının kontrol amaçlı tedavisi sürerken, şikayet yaşayan öğrencilerin hastaneye müracaatları ise sürüyor.

Gülcan Çolak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.