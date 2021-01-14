118 yaşındaki Zeliha nineden Mehmetçik'e hediye

Yalova'da yaşayan 118 yaşındaki Zeliha Barlas, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen yıllardır birbirinden renkli çoraplar örüyor. Ördüğü çorapları evine gelen misafirlere hediye ediyor. Pandemi nedeniyle evine misafir gelmediği için ördüğü çorapları Mehmetçik'e göndermeye karar veren Zeliha nine, göz nuru döktüğü birbirinden renkli çorapların Mehmetçik'e ulaştırılması için Milli Savunma Bakanlığına yolladı. Çorapların yanına içinden geçen duygularının yazılı olduğu bir de mektup koyan Zeliha Barlas mektubunda, “Asker evlatlarım! Sizlere selam ve dualar gönderiyorum. Ne mutlu sizlere Peygamber ocağında görev yapıyorsunuz. Vatan nöbetlerinizle bizler rahat nefes alıyoruz. Size minnettarız. Gönderdiğim bu mütevazı çorapların kusurunu, eksiğini görmeyin. Biliyorum bazıları farklı renklerden oldu, bazılarının motifleri tutmadı, yaşıma bağışlayın. Ama şunu bilin ki besmele ve dua ile ördüm. Allah sizlere halisane vatan hizmeti nasip etsin. Bu çok değerli bir görev. Vatan olmadan İslam üzerine yaşayamayız, özgür kalamayız. Bunun içindir ki vatanımız, dinimiz özgürlüğümüz birbirinden ayrılamaz bir bütün gibidir. Onlara toz bile kondurtmayız, Elhamdülillah. Ben Zeliha nineniz olarak sizlere hep duacıyım. Ayağınıza taş değmesin, ayaklarınız hiç üşümesin. Beni de duanızda bir defa olsun hatırlayınız. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yüz yaşını aşmış Zeliha nineniz” yazdı.

Bakanlık mektubu yayınlayıp teşekkür etti

Aldıkları mütevazı hediye ve mektup karşısında duygulanan Savunma Bakanlığı yetkilileri, gelen mektubu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak Zeliha Barlas'a teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, “Yalova'da yaşayan 100 yaşını aşmış Zeliha ninemiz, doğudaki kahramanlarımıza üşümesinler diye çoraplar ördü. Bizleri duygulandıran Zeliha ninemize Mehmetçiklerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Onun gibi kahraman ve fedakâr büyüklerimizin duaları ve destekleriyle Mehmetçiklerimiz milletimizin emrinde, görevinin başında bu cennet vatanımız için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Zeliha Barlas'ın oğlu Cafer Barlas, annesinin yıllardır çorap ördüğünü ve Türkiye'nin dört bir yanına ördüğü çorapları hediye olarak gönderdiğini söyledi. Barlas, “Hastalık nedeniyle gelen giden azaldığı için annemin ördüğü çoraplar birikti. Bir gün bana ‘oğlum biz bu çorapları soğuk bölgelerde askerlik yapan evlatlarımıza gönderelim' dedi. Bende Milli Savunma Bakanlığına bir yazı gönderdim. Bugün de bize geri dönüş yaptılar. Bu gün Genel Kurmaydan bir ekip geldi ve biz de çoraplarımızı teslim ettik. Bize hediye olarak Türk Bayraklı bir tablo verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Zehra Baykal

