11.günde 248.saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in yakınları madencilere sarılıp ağladı

Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular. JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler.

Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.

Aleyna Ölmez'in yakınları madencilere sarılıp ağladı

Aleyna'nın yakınları kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken. Aleyna'nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. 'Allah'tan ümit kesilmez' dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı.

Atabey Apartmanı enkazında madenciler, Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekiplerinin enkaz altından sağ olarak çıkardığı Aleyna Ölmez tedavi için hastaneye sevk edildi. Bu müthiş operasyon sonrası enkaz alanında sevinç yumağı oluşturuldu. 11 gündür bekleyen Aleyna'nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti.

“11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun” dedi. Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti. Madenci ise kendisine yöneltilen övgüler üzerine, “Beni katmayın. Biz hepimiz buradayız. Biz çalışmaya devam edelim. Allah'tan ümit kesilmez” sözleriyle mutevaziliğini gözler önüne serdi. Madenci, AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz altında Aleyna'nın kardeşini kurtarma çalışmaları da sürüyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

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