12-15 Yaş arası çocuklara Biontech aşı onayı

Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Avrupa İlaç Ajansı, Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, "Kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak" dedi.

Ayrıca mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3'üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.