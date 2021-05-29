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12-15 Yaş arası çocuklara Biontech aşı onayı

12-15 Yaş arası çocuklara Biontech aşı onayı
12-15 Yaş arası çocuklara Biontech aşı onayı

Avrupa İlaç Ajansı, Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, 12-15 yaş arası çocuklarda Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının kullanımını onayladığını açıkladı.

Aşının 12-15 yaş arası çocuklarda önerilen kullanımının, 16 yaş ve üzeri kişilerdeki gibi olacağını belirten Avrupa İlaç Ajansı, Biyolojik Sağlık Tehditleri ve Asılar Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri, "Kol kaslarına en az 3 hafta arayla iki enjeksiyon şeklinde uygulanacak" dedi.

Ayrıca mutasyonlu korona virüse yakalanan kişilerin bağışıklık süresine ilişkin ön verilerin, şu anda aşının 3'üncü dozuna ihtiyaç duymadıklarını gösterdiğini belirterek, 3'üncü doz aşılamaya ihtiyaç duyulup duyulmadığının kesinleşmesi için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

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