12 Aralık Mağazacılar Günü 11 bin çalışan ile kutlandı

Perakende gibi son derece dinamik, ürün ve hizmet odaklı, insani ilişkilere bağlı bir sektörde omuz omuza çalıştıklarının altını çizen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu; “Her gün marketlerimizi tercih eden 500 bin müşterimize doğru ürünü doğru üreticiden temin edip doğru bir hizmet eşliğinde doğru fiyatlarla sunuyoruz. Sahip olduğumuz gücün en önemli kaynağı olan çalışma arkadaşlarımızın emeği ve desteği ile müşterilerimizden edindiğimiz deneyimler sonucunda birçok ilke ve başarıya imza atmayı sürdürüyoruz. Mağazacılık gibi sabır ve özveri isteyen bir mesleğin parçası olan çalışanlarımızla büyük bir aile olmaktan gurur ve mutluluk duyuyor, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutluyorum” dedi.

CarrefourSA CEO'su ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibi, 12 Aralık Pazar günü marketlerde görev alarak saha çalışanları ile birlikte 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutladı.