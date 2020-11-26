12 bilim insanı, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı

Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenler göz ününde bulundurularak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında hazırlanan global listede 160 bin etkili bilim insanı sıralandı. Bilim insanlarının bütün kariyerleri boyunca ürettiği bilimsel yayınlar göz önüne alınarak yapılan sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi'nden 9 bilim insanı yer aldı. Sadece 2019'da yayımlanan bilimsel yayınlara göre yapılan sıralamaya ise Yakın Doğu Üniversitesi'nden 12 bilim insanı girme başarısı gösterdi.

KKTC'nin en etkili bilim insanı olarak gösterildi

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, kariyeri boyunca imza attığı bilimsel yayınlar ve meydana getirdiği etki ile KKTC'de 1'nci, tüm Kıbrıs'ta 5'nci ve Türkiye'de ise 20'nci sırada yer aldı. Ayrıca Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Fizik ve Astronomi alanından Prof. Dr. Sameer M. Ikhdair, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Mehmet Özsöz, Mir Ali Farajzadeh, Prof. Dr. Rahib H.Abiyev, Dr. Fadi Al-Turjman,Mir Ghasem Hosseini de kariyerleri boyunca imza attıkları yayınlarla dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

“Yeni bilgiler peşinden koşarak bilim üretmeye devam edeceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alan akademisyenleri tebrik ederek, Yakın Doğu Üniversitesi'nin dünyanın en saygın üniversiteleri arasındaki yerinin tescil edilmesinin gururunu yaşadıklarını olduğunu söyledi.

Üniversitelerin akıl ve bilim üzerine kurulmuş kurumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, aklın ve bilimin üreticileri olan öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte araştırma, geliştirme, proje hazırlama, buluş yapma misyonu ile çalıştıklarını hatırlattı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilim kültürüne ve entelektüel öncülüğe sahip bir anlayışla bulunduğumuz çağa, insanlığa ve doğaya karşı sorumluluk bilinci ile toplumu aydınlatacak, zenginleştirecek ve fayda sağlayacak yeni fikirler ve bilgiler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.