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12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampı kül oldu

12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampı kül oldu
12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampı kül oldu

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan 12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampında yangın çıktığı ve kampın tamamen yandığı bildirildi.

12 bin mültecinin yaşadığı Moria kampı kül oldu - Tıkla İzle

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında gece yarısından sonra yangın çıktı. 12 bin mülteciye ev sahipliği yapan kampın tamamen yandığı belirtildi. Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında 35 kişide korona virüs (Covid-19) vak'asının tespit edildiği ve kampta yaşayanların karantinaya alınacaklarının söylenmesi üzerine olaylar çıktığı açıklandı. Yangının nasıl başladığı henüz bilinmezken kampın kül olduğu aktarıldı.

Bir itfaiye yetkilisi, göçmenlerin güvenli bir yere götürüldüğünü belirtti.

Kamp, kötü yaşam koşulları nedeniyle yardım grupları tarafından sık sık eleştiriliyordu.

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