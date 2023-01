12 bin yıllık siyez taş değirmende una dönüştürülüyor, ülkenin dört bir yanında damakları tatlandırıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çiftçilik yapan Vahittin Ciğerci, oğlu Sabahattin Ciğerci ve torunu Yasin Ciğerci, 12 bin yıllık coğrafi işaretli ata tohumu siyezi toprakla buluşturmaya devam ediyor. İlçedeki arazilerinde 12 bin yıllık siyezi yaşatmaya devam eden aile, hasadın ardından elde ettikleri siyezleri, taş değirmende öğüterek una dönüştürüyor. Daha sonra elde ettikleri undan, siyez eriştesi, siyez makarnası, siyez gevreği, siyez tarhanası, siyez ekmeği, siyez bulguru internet aracılığı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine satıyor. 12 bin yıllık geleneği yaşatan aile, siyezden ürettikleri ürünlere vatandaşların ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Siyezin yanı sıra, ata tohumu karabuğdayı da yetiştirdiklerini söyleyen Sebahattin Çiğerci, “Kendi taş değirmenimizde kendi ürettiğimiz siyez ununu yapmaktayız. Bu gece de siyez ununu taş değirmenimizde üretiyoruz. Aynı zamanda karabuğdayı da yetiştirerek un yapmaktayız. Kurduğumuz marka ile ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz” dedi.

Dedesinden aldığı geleneği babası ile birlikte yaşatan Yasin Ciğerci ise, “12 bin yıllık ata tohumu siyez buğdayının haşatından sonra şu an kendi taş değirmenimizde siyez unumuzu yapıyoruz. Kendi taş değirmenimizde çektikten sonra siyez eriştesi, siyez makarnası, siyez tarhanası, siyez bulguru ve siyez ekmeğini yapıp Türkye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Biz üreticiyiz. Kendi ektiğimiz siyezi kendimiz değirmende işliyoruz. Bununla gurur duyuyorum. Çünkü kendi toprağımızda kendi ürünümüzü üretebiliyoruz. Karabuğdayı da ektikten sonra Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz” diye konuştu.

