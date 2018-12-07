12 Dev Adam Dünya sıralamasındaki yerini korudu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası 2019 Elemeleri'nde beşinci pencerede oynanan maçların tamamlanmasının ardından FIBA'nın dünya erkekler sıralaması belli oldu. FIBA'nın resmi internet sitesinden açıklanan listende Türkiye 432 puanla 17. sıradaki yerini korudu. 12 Dev Adam, Avrupa sıralamasında ise 11. basamakta yer aldı. Sıralama, FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde torbalarda yer alacak takımların belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Sıralamada ilk yedide yer alan takımlar da değişmedi.

Listenin en tepesinde 783 puanlı Amerika Birleşik Devletleri bulunurken, 702.6 puanla İspanya ikinci sırada, 650.2 puanla Fransa ise üçüncü sırada bulunuyor. Fransa'nın ardından sırasıyla Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Slovenya ilk yedide yer alırken Yunanistan sekizinci sıraya yükseldi, bir basamak gerileyen Hırvatistan dokuzuncu olurken ve Avustralya onuncu sıradaki yerini korudu.